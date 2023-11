DJ MARKET TALK: Investidores de crédito dos EUA preparam-se para recessão ligeira

(DJ Bolsa)-- A mais recente sondagem aos investidores de crédito efetuada pelo Bank of America, divulgada esta segunda-feira, revela que 52% dos inquiridos estão a preparar-se para uma recessão ligeira, enquanto 31% esperam uma aterragem suave da economia dos EUA. "Com um consenso mais forte sobre a economia, os investidores continuam a esperar poucas alterações dos spreads nos próximos três meses, e estão agora globalmente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.