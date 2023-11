DJ MARKET TALK: Investidores de dívida aguardam recuperação de fim de ano

(DJ Bolsa)-- Os investidores em obrigações esperam uma recuperação de fim de ano, diz Michael Leister, responsável de estratégia de taxas de juro do Commerzbank Research, numa nota. "Uma vez que a confiança continua tremida, são elevadas as esperanças entre os investidores de obrigações de que o mau setembro/outubro vai dar lugar a um final de ano positivo, como aconteceu no ano passado", diz. O cenário parece propí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.