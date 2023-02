DJ MARKET TALK: Investidores devem focar-se na comunicação sobre rumo da Fed

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Uma vez que uma subida das taxas de juro de 25 pontos base da Reserva Federal dos EUA esta semana já está perfeitamente descontada pelos mercados, os investidores devem focar-se na comunicação do presidente da Fed, Jerome Powell, sobre os próximos passos, refere Franck Dixmier, responsável de investimento global de rendimento fixo da Allianz Global Investors, numa nota. Contudo, a inflação subjacente continua elevada ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.