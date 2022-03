DJ MARKET TALK: Investidores devem permanecer cautelosos - Amundi

(DJ Bolsa)-- Os investidores devem reforçar as proteções e ajustar as perspetivas de forex ao mesmo tempo que monitorizam as políticas dos bancos centrais e os riscos da guerra, diz a Amundi. "Não pensamos que seja a altura de uma mudança estrutural para uma alocação de aversão ao risco. Pensamos que os investidores devem ajustar taticamente a exposição ao risco, com base numa posição cautelosa"... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

