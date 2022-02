DJ MARKET TALK: Investidores devem ter portefólios robustos para lidar com crise

(DJ Bolsa)-- Os investidores devem manter a calma e construir um portefólio robusto para atravessar a crise da Ucrânia e a subida das taxas de juro dos EUA, diz o UBS, depois de mísseis e ataques aéreos russos terem atingido a capital da Ucrânia, Kiev, e mais de uma dezena de outras cidades do país. Os investidores devem diversificar os seus portefólios pelas regiões, setores e classes de ativos, utilizar commodities como vantagem ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone