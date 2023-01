DJ MARKET TALK: Investidores do Deutsche Bank podem procurar mais retornos em 2024

(DJ Bolsa)-- O Deutsche Bank deve conseguir fazer mais recompras de ações ou pagar dividendos mais elevados em 2024, diz o analista da Warburg Andreas Plaesier, numa nota. No terceiro trimestre, o banco alemão registou um rácio CET1 -- um indicador da robustez financeira dos bancos -- de 13,3%, e ainda que uma subida dos ativos ponderados pelo risco signifique que o rácio de capital pode descer no quarto trimestre, pode subir nos pró... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.