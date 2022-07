DJ MARKET TALK: Investidores em mineiras parecem comprar nas quedas

(DJ Bolsa)-- Os investidores de mineiras sediados na Europa parecem favorecer a Rio Tinto, Glencore e Freeport em relação à BHP, Anglo American e Antofagasta, dizem analistas do Jefferies, numa nota, citando reuniões com mais de 40 investidores na região na semana passada. "Ninguém estava bullish no curto prazo no mercado de ações, mas o sentimento no que diz respeito às mineiras foi muito melhor do que o que antecipá... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone