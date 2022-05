DJ MARKET TALK: Investidores esperam queda da inflação - BofA

(DJ Bolsa)-- Mais de dois terços dos investidores, 68%, espera que a inflação abrande nos próximos trimestres, de acordo com a sondagem mensal do Bank of America a gestores de fundos. A sondagem mostra ainda que há menos investidores -- 34% -- a prever uma subida das yields. (emese.bartha@wsj.com)

