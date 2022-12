DJ MARKET TALK: Investidores japoneses podem largar dívida europeia

(DJ Bolsa)--Os investidores do Japão podem tornar-se mais incentivados a comprar obrigações soberanas japonesas em vez de Treasurys ou dívida europeia após o ajuste no programa de controlo da curva das yields do Japão, disse Maarten-Jan Bakkum, estrategista da NN Investment Partners. "O ajuste no programa também pode ter ramificações para as taxas globais", disse Bakkum, referindo-se a uma possível mudanç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.