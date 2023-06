DJ MARKET TALK: Investidores mais compradores de obrigações soberanas

(DJ Bolsa)-- Os investidores foram compradores líquidos de obrigações soberanas dos quatro maiores emitentes da Zona Euro, tendo adquirido Bunds, OAT, BTP e obrigações espanholas na semana terminada a 16 de junho, disseram os estrategas de taxas do Société Générale. Numa análise semanal dos fluxos de obrigações soberanas da Zona Euro, os estrategas disseram que as Bunds registaram compras líquidas durante ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.