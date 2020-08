DJ MARKET TALK: Investidores no Reino Unido não vão investir mais este ano

(DJ Bolsa)-- Três em cada quatro investidores sediados no Reino Unido disseram que não estão a planear fazer grandes decisões de investimento até ao final de 2020, mostrou uma sondagem da HYCM. "Parece que muitos vão esperar para ver se a promessa de uma recuperação em forma de V vai acontecer", diz Giles Coghlan, da corretora HYCM. "Este problema, claro, é que tanta hesitação no que toca ao consumo e ao investimento ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

