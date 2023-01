DJ MARKET TALK: Investidores podem evitar ativos britânicos por motivos políticos

(DJ Bolsa)-- Os investidores internacionais poderão evitar os ativos britânicos, como as ações ou a libra, uma vez que a política britânica deve manter-se num estado "febril" em 2023, refere o UBS Global Wealth Management. Embora as hipóteses de mais uma mudança de primeiro-ministro sejam escassas, a alteração não é inteiramente impossível, refere o economista do UBS Dean Turner numa nota.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.