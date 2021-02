DJ MARKET TALK: Investidores podem ter yield positiva em leilão de Bunds a 30 anos

(DJ Bolsa)-- Os investidores podem ter uma yield positiva no leilão de Bunds a 30 anos pela primeira vez em quase um ano esta quarta-feira, diz Christoph Rieger, responsável de research de crédito e taxas do Commerzbank, numa altura em que a venda de obrigações soberanas continua. "As vendas do mercado de obrigações estão a desenvolver uma dinâmica própria onde as yields levam a yields mais elevadas", diz.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

