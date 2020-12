DJ MARKET TALK: Investidores preferem obrigações em vez de ações

(DJ Bolsa)-- Os investidores continuam a movimentar dinheiro das ações para fundos de rendimento fixo, disse o Bank of America, citando dados de fluxo da EPFR. "A falta de inflação e a lenta recuperação [económica] estão a favorecer as obrigações em vez das ações", disse uma equipa de estrategas de crédito do banco. Nos últimos dois meses, os fluxos de entrada foram mais fortes nas obrigaç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

