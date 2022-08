DJ MARKET TALK: Investidores procuram sinais do fim do ciclo de subidas das taxas

(DJ Bolsa)-- Os investidores vão procurar por sinais de que o ciclo de subidas das taxas de juro globais está a atingir um pico durante o simpósio de Jackson Hole deste ano, diz Richard Flynn, da Charles Schwab U.K., numa nota. Por agora ainda estamos no ciclo de subidas das taxas", diz. Existem, contudo, sinais iniciais de que a tendência para subidas das taxas está a atingir o seu pico. Os bancos centrais do Brasil e da República ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

