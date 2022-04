DJ MARKET TALK: Investidores reduzem expectativas de subidas dos juros do BCE

(DJ Bolsa)-- O travão no aumento das yields das obrigações da Zona Euro, bem como os receios com o crescimento global, causaram junto dos investidores a queda das expectativas de aumentos das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu, disse Francesco Maria Di Bella, estratega de ativos de rendimento fixo da UniCredit Research. Atualmente, os mercados estão a descontar aumentos de 200 pontos base na taxa de depósito do BCE até ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

