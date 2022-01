DJ MARKET TALK: Investidores vão focar-se em sinal de taxas, restrição da Fed

(DJ Bolsa)-- Todas as atenções na reunião da Reserva Federal dos EUA estarão centradas no sinal das taxas para março e no outlook para o começo da restrição quantitativa em 2022, refere Mark Nash, diretor de alternativas de rendimento fixo da Jupiter Asset Management. "Um sinal de um aumento de 25 pontos base em março parece provável, apoiado pelas referências de 'pleno emprego' e as contínuas ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

