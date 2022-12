DJ MARKET TALK: Investimento do R Unido é mancha em quadro preocupante

(DJ Bolsa)-- Os números revistos do PIB do terceiro trimestre do Reino Unido não acrescentaram muito, mas o ponto preocupante dos dados do Office for National Statistics é a revisão em baixa maior do que o esperado do investimento empresarial, que o deixou nuns "surpreendentes" 8,1% abaixo seu nível pré-pandemia, diz a AJ Bell. "O investimento é o combustível que ajuda a alimentar uma economia em arrefecimento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.