DJ MARKET TALK: Investimento recuperou nos EUA

(DJ Bolsa)-- A subida das encomendas de bens duradouros nos EUA em setembro sugere que os planos de investimento estão a aumentar, diz Tim Quinlan, economista sénior do Wells Fargo. As encomendas de bens duradouros aumentaram pelo quinto mês seguido em setembro, com uma subida acima do esperado de 1,9%. "Pode ter havido alguma procura reprimida, tendo em conta que o investimento em equipamento atingiu um pico um ano antes da pandemia", diz....

