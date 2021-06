DJ MARKET TALK: Investimentos da Alibaba devem pesar nos lucros no curto prazo

(DJ Bolsa)-- O volume bruto de mercadorias do Alibaba Group pode ter uma taxa de crescimento de líder da indústria de 16% em relação ao ano fiscal de 2021-2023, com a base de utilizadores prevista para atingir em breve a marca de mil milhões, disse a Bocom International. Embora os riscos regulatórios pareçam ter diminuído, os ganhos de curto prazo da empresa podem ser acentuados devido aos investimentos extensos na unidade ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

