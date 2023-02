DJ MARKET TALK: IPC da Alemanha deve levar a revisão em alta da Zona Euro

(DJ Bolsa)-- Os dados preliminares da inflação da Alemanha para janeiro, cuja publicação tinha sido adiada devido a problemas técnicos, implicam uma revisão em alta do IHPC final da Zona Euro para 8,70% em termos homólogos, diz Christian Schnittker, economista do Goldman Sachs Economics Research, numa nota. O Eurostat vai publicar a leitura final do IHPC a 23 de fevereiro. O instituto de estatísticas da União Europeia ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.