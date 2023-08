DJ MARKET TALK: IPC da Alemanha sinaliza riscos para a leitura da Zona Euro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A inflação subjacente da Alemanha em agosto constitui uma surpresa hawkish, estabilizando-se a 5,5% a uma taxa mais forte do que o mercado esperava, afirma Claus Vistesen, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para a Zona Euro, numa nota. Os dados apontam para um risco ascendente para o índice de inflação subjacente da Zona Euro na quinta-feira, para o qual o consenso aponta para uma queda de 0,2 pontos percentuais, para ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.