DJ MARKET TALK: IPC da China deve atravessar recuperação "em forma de U"

(DJ Bolsa)-- Os preços no consumidor da China devem experimentar uma recuperação "em forma de U" nos próximos meses, à medida que a inflação dos serviços aumenta e o hiato do produto diminui, disseram analistas do Goldman Sachs. A China reportou anteriormente uma queda de 0,3% do IPC para julho. Os analistas não esperam uma deflação persistente do IPC nos próximos trimestres, embora o número ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.