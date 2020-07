DJ MARKET TALK: IPC da China deve manter tendência baixa nos próximos meses

(DJ Bolsa)-- O índice de preços no consumidor, ou IPC, da China deve registar uma tendência descendente nos próximos meses tendo em conta a base bastante elevada do ano passado, dizem economistas do Goldman Sachs. Os economistas esperam que a continuação das cheias poderá continuar a afetar os preços dos vegetais frescos em julho, mas o impacto deve ser curto. Os preços da carne de porco vão continuar elevados enquanto as reservas de cereais ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone