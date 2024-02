DJ MARKET TALK: IPC da China deve recuperar gradualmente mas manter-se baixo

(DJ Bolsa)-- O IPC da China caiu ainda mais para território de deflação no mês passado, mas isso se deve em grande parte à volatilidade habitual do Ano Novo Lunar, afirma a Capital Economics. Embora a leitura de janeiro tenha mostrado as quedas de preços mais acentuadas desde a crise financeira global, a inflação no consumidor deve regressar a terreno positivo nos próximos meses, afirma o economista Julian Evans-Pritchard,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.