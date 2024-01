DJ MARKET TALK: IPC da China terá caído pelo terceiro mês consecutivo

(DJ Bolsa)-- O índice de preços no consumidor, ou IPC, da China deve ter permanecido em território de deflação pelo terceiro mês consecutivo em dezembro, devido ao enfraquecimento da procura interna, de acordo com uma sondagem realizada a 15 economistas pelo The Wall Street Journal. O IPC da China terá caído 0,4% em termos homólogos em dezembro, face a uma queda de 0,5% em novembro. O índice de preços no produtor,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.