DJ MARKET TALK: IPC da China terá ficado em deflação em novembro

(DJ Bolsa)-- O IPC da China terá ficado em deflação por mais um mês em novembro, enquanto o IPP terá caído ainda mais, de acordo com uma sondagem a economistas do The Wall Street Journal. O IPC terá caído 0,2% em termos homólogos em novembro, o mesmo de outubro, de acordo com a sondagem. O IPP, um indicador dos preços à saída das fábricas, terá caído 2,9% em termos homólogos em novembro,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.