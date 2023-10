DJ MARKET TALK: IPC da China terá subido 0,2% em setembro - sondagem

(DJ Bolsa)-- O índice de preços no consumidor, ou IPC, da China terá subido 0,2% em setembro face ao período homólogo, uma aceleração ligeira em relação ao ganho de 0,1% de agosto, depois de uma deflação de curta duração em julho, de acordo com uma sondagem a 16 economistas pelo The Wall Street Journal. O índice de preços no produtor, ou IPP, um indicador para os preços à saí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.