DJ MARKET TALK: IPC da China terá subido 2,9% em setembro - sondagem

(DJ Bolsa)-- O índice de preços no consumidor, ou IPC, da China terá subido a um ritmo mais rápido em setembro, aproximando-se do teto de inflação homóloga de Beijing, à medida que os preços da carne suína e de outros alimentos ganharam força. O IPC terá subido 2,9% em termos homólogos em setembro, uma aceleração face ao aumento de 2,5% em agosto, de acordo com a previsão média de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.