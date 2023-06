DJ MARKET TALK: IPC de Itália consistente com projeção para a Zona Euro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A inflação de Itália caiu em junho, refletindo a queda na inflação de energia, enquanto a inflação da alimentação também caiu e provavelmente vai pressionar a taxa subjacente para a Zona Euro como um todo, disse Franziska Palmas, economista da Capital Economics para a Europa. Os dados de Itália vão ser escrutinados mais do que o normal este mês, pois são os primeiros entre os principais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.