DJ MARKET TALK: IPC de setembro da Alemanha deve penalizar expectativas

(DJ Bolsa)--A queda abrupta da inflação na Alemanha em setembro é um sinal importante para o sucesso da luta contra a inflação, de acordo com Fritzi Koehler-Geib, economista-chefe do KfW. Isto provém principalmente de efeitos de base devido ao fim, no ano passado, do bilhete de comboio de nove euros e do desconto na gasolina, que levou a um disparo de preços, além de aumentos nos preços da energia, escreve Koehler-Geib.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.