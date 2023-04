DJ MARKET TALK: IPC do Reino Unido abranda muito menos que BOE esperava

(DJ Bolsa)-- A queda inferior ao esperado da taxa de inflação do Reino Unido em março, para 10,1% de 10,4%, sugere que o Banco de Inglaterra, ou BOE, terá de subir as taxas de juro para 4,5% na próxima reunião e há o risco de essa não ser a última subida, diz Paul Dales, economista-chefe da Capital Economics para o Reino Unido, numa nota. A inflação dos bens alimentares continua a desafiar a gravidade, disparando ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.