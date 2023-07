DJ MARKET TALK: IPC do Reino Unido deve levar BOE a subir mais 50 pontos base

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A inflação subjacente persistentemente elevada deve forçar o Banco de Inglaterra, ou BOE, a subir as taxas de juro mais meio ponto percentual na reunião de agosto, diz Jamie Dutta, analista de mercado da Vantage, numa nota. Os dados de junho da inflação serão publicados na quarta-feira e se o indicador principal sugerir que a inflação dos serviços continuou acima de 7%, então o BOE deve ter de agir ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.