DJ MARKET TALK: IPC do Reino Unido torna prematuro pensar em corte de taxas

(DJ Bolsa)-- Depois de uma subida inesperada da inflação do Reino Unido em dezembro, o mercado pode estar a antecipar-se ao descontar um corte de taxas em maio, diz o economista do ING James Smith, numa nota. A inflação dos serviços, que acelerou para 6,4% em dezembro, face a 6,3% em novembro, deve manter-se teimosamente elevada no curto prazo e não deve cair abaixo de 6% até pelo menos março, diz Smith. Este indicador e outros ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.