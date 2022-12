DJ MARKET TALK: IPC dos EUA de novembro deve confirmar abrandamento dos preços

(DJ Bolsa)--O UBS diz que a publicação do índice de preços no consumidor, ou IPC, dos EUA na terça-feira vai mostrar que os preços subiram mais lentamente em novembro do que nos dois meses anteriores. O abrandamento é resultado dos preços mais fracos da gasolina, segundo os economistas. Por outro lado, espera-se que os preços subjacentes tenham aumentado a um ritmo mais ou menos semelhante ao de outubro -- e os preç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.