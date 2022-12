DJ MARKET TALK: IPC dos EUA de novembro terá subido 0,2% - BofA

(DJ Bolsa)-- O Bank of America vê o índice de preços no consumidor, ou IPC, de novembro dos EUA a subir 0,2%, desacelerando face ao ritmo de 0,4% em cadeia de outubro. Assim, o IPC homólogo deve cair de 7,7% para 7,3%. O IPC será divulgado na terça-feira, um dia antes da decisão da Reserva Federal dos EUA sobre as taxas de juro. Embora o BofA preveja que a inflação global diminua a partir de outubro, os economistas preveem ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.