DJ MARKET TALK: IPC dos EUA deve reduzir previsões de corte dos juros da Fed em março

(DJ Bolsa)-- Os dados de inflação de dezembro dos EUA podem impedir a Fed de fazer cortes demasiado rápidos, afirmam economistas do BNP Paribas. O IPC subjacente de dezembro foi de 3,9%, enquanto os mercados previam 3,8%, o que "deve corroer a probabilidade implícita no mercado de a Fed cortar as taxas em março", afirma o BNPP. "Embora continuemos a favorecer curvas mais inclinadas de perspetiva risco/recompensa, pensamos que ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.