DJ MARKET TALK: IPC dos EUA deve ter abrandado em dezembro

(DJ Bolsa)-- O Bank of America vê o índice de preços no consumidor, ou IPC, dos EUA de quinta-feira para o mês de dezembro a cair 0,1% em cadeia, resultando numa taxa homóloga de 6,4% face a 7,1% em novembro. Os economistas atribuem a descida à queda do preço da energia de 4,7% devido a uma redução dos preços da gasolina. Os economistas também esperam uma terceira descida consecutiva mensal dos preços dos ...