DJ MARKET TALK: IPC dos EUA é o principal destaque para as obrigações

(DJ Bolsa)-- O principal evento desta terça-feira para os mercados de obrigações é a inflação dos EUA, às 1230 TMG, diz Jens Peter Sorensen, economista-chefe do Danske Bank, numa nota. O consenso entre os economistas aponta para uma descida de 0,1% do IPC em agosto face a julho, de acordo com a sondagem do The Wall Street Journal, ao passo que a leitura homóloga deve recuar para 8,0% face a 8,5%.

