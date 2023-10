DJ MARKET TALK: IPC dos EUA suporta mais uma subida das taxas de juro

(DJ Bolsa)-- O relatório mais recente do IPC dos EUA mostrou que a inflação homóloga de 3,7% em setembro foi mais robusta do que o consenso de 3,6% das previsões dos economistas de uma sondagem do WSJ, mas inalterada face à leitura do mês anterior. Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego ficaram abaixo do previsto, sinalizando um mercado laboral restrito. Os dados mais recentes do IPC e do mercado laboral suportam mais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.