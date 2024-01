DJ MARKET TALK: IPC, IPP da China terão caído em dezembro

(DJ Bolsa)-- O índice de preços no produtor, ou IPP, da China terá caído 2,6% em termos homólogos em dezembro, enquanto os preços no consumidor terão descido 0,6%, depois de terem recuado em outubro e novembro, refere a Moody's Analytics na sua antevisão semanal para a Ásia-Pacífico. Apesar de a produção industrial da China ter recuperado, os produtores têm de cortar os preços para vender os ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.