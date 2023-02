DJ MARKET TALK: IPC subjacente da Zona Euro deve levar BCE a mais subidas

(DJ Bolsa)-- A taxa de inflação subjacente homóloga da Zona Euro pode ascender a 6% em março, face a 5,3% em janeiro, diz Claus Vistesen, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para a Zona Euro, numa nota. Nesse contexto, o Banco Central Europeu deve reduzir as previsões do indicador principal de inflação em março, mas elevar a projeção da inflação subjacente, diz. Isto significa que o BCE deve continuar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.