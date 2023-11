DJ MARKET TALK: IPC subjacente dos EUA com menor aumento em dois anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O índice de preços no consumidor, ou IPC, subjacente dos EUA, que exclui os custos voláteis da alimentação e energia, aumentou 4% em outubro em relação ao ano anterior, o ritmo mais lento desde setembro de 2021. Numa base anualizada a três meses, os preços subjacentes aumentaram apenas 3,4%, embora tenham subido ligeiramente em relação ao ano anterior. Apesar de a inflação subjacente ter ...