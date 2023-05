DJ MARKET TALK: IPC subjacente dos EUA pode contrariar expectativas de cortes da Fed

(DJ Bolsa)-- A inflação subjacente persistente dos EUA deve desafiar a visão do mercado de rápidos cortes das taxas de juro pela Reserva Federal dos EUA, escrevem Hauke Siemssen e Rainer Guntermann, estrategas de taxas do Commerzbank, numa nota. Os dados da inflação de abril dos EUA são publicados às 1230 TMG com os economistas a preverem que o IPC subjacente homólogo desça para 5,5% face a 5,6% em março, de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.