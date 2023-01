DJ MARKET TALK: IPP da Alemanha sinaliza menor pressão inflacionista

(DJ Bolsa)-- O índice de preços no produtor, ou IPP, da Alemanha de dezembro aumentou 21,6% em termos homólogos, face aos 28,2% registados em novembro, o que sugere que as pressões sob os preços no consumidor podem estar a diminuir, diz Ralph Solveen, economista-sénior do Commerzbank, numa nota. Os dados reforçam as esperanças de que a taxa de inflação subjacente também possa alcançar um pico nos pró... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.