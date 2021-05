DJ MARKET TALK: IPP deve avançar assim como o IPC

(DJ Bolsa)-- A subida mensal de abril de 0,6% dos preços no produtor não foi uma surpresa depois da subida do índice de preços no consumidor, ou IPC, diz Bill Adams, economista sénior da PNC Financial Services Group. "A principal lição é que o lado da oferta da economia está a acompanhar a recuperação de forma mais lenta do que o lado da procura, que foi impulsionada pela reabertura, pelas vacinas e pelos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

