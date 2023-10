DJ MARKET TALK: IPP subjacente dos EUA sobe ligeiramente em setembro

(DJ Bolsa)-- Os aumentos dos preços subjacentes dos fornecedores foram contidos no mês passado, contribuindo para os sinais de uma inflação mais baixa dos EUA que pode favorecer uma pausa nas subidas das taxas da Fed. Os preços mais elevados da gasolina, combustíveis para aviões e diesel levaram a uma subida ajustada sazonalmente de 0,5% em setembro para o índice de preços no produtor, ou IPP, geral, disse o Departamento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.