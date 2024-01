DJ MARKET TALK: Irão pode enfrentar sanções por apoio aos Houthis, diz MNE britânico

(DJ Bolsa)-- O ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, David Cameron, ameaçou o Irão com novas sanções pelo que diz ser o comportamento inaceitável do país no contexto da guerra entre Israel e o Hamas. Em declarações à Bloomberg TV no Fórum Económico Mundial, em Davos, Cameron disse que os rebeldes Houthi do Iémen conseguiram travar o comércio no Mar Vermelho porque têm o apoio ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.