DJ MARKET TALK: Itália é o principal beneficiário do acordo da UE

(DJ Bolsa)-- A Itália, o país mais atingido na Europa pela crise da Covid-19, deve ser um dos principais beneficiários do fundo de recuperação da União Europeia, disse Esty Dwek, responsável de estratégias de mercado da Natixis IM Solutions. Os líderes da UE concordaram com o orçamento e com o montante a aplicar na recuperação. As estimativas colocam as subvenções e os empréstimos a Itália nos EUR82 mil milhõ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone