DJ MARKET TALK: Itália enfrenta riscos para outlook de crédito

(DJ Bolsa)-- Itália terá que superar um grande obstáculo na sexta-feira, quando a S&P Global Ratings revir o rating BBB com outlook estável do país, disse Evelyne Gomez-Liechti, estratega de taxas do Mizuho. O Mizuho prevê que o outlook seja reduzido para negativo e vê o spread BTP-Bund a 10 anos sob pressão esta semana. "Os participantes do mercado vão afastar-se caso qualquer restrição coloque em risco ...